談台灣代表處正名、台美建交 林佳龍籲應由台美共同推動

無任所大使林佳龍今天表示，台灣應正確認識國際局勢的變化與中國對民主國家的挑戰升高，不再以美中台架構自我限制，並讓台美雙邊關係提升層次，從台灣代表處的正名到台美建交，是雙方能共同推動的目標。

台灣安保協會今天舉行「看看烏克蘭，想想台灣」研討會，林佳龍參加「台美建交之展望」場次時指出，2007年在他擔任民進黨秘書長期間通過「正常國家決議文」，宣示推動台灣邁向正常國家的主張；近幾年國際情勢出現重大改變，許多當年被視為不可能的事，未來卻越來越有可能實現成真。

林佳龍說，在中國對民主國家威脅升高之時，台灣在地緣政治上的重要性再次被國際看見，盡管美國尚未能完全跳脫過去40多年來對台政策的框架，至今對台政策的基礎仍舊建立在台灣關係法、美中三公報以及對台六項保證之上，但美國政治菁英表述方式已明顯與2000年不同，美國版本的「一中政策」亦與中國的「一中原則」見行漸遠，近年來美國國會也通過許多友台的決議，這些都讓台美關係離正常化更靠進一步。

林佳龍指出，台灣因為有著民主治理的體制、地理戰略優勢、防疫表現亮眼，及在高科技產業供應鏈與乾淨網路中能扮演關鍵角色，再加上防中、俄烏戰爭後的國際趨勢的變化，使美國對台戰略已產生根本上的質變。雖說台美至今仍未建交，但不只美國，絕大多數的國家早已承認台灣是個主權獨立的政治實體，對台灣有所謂的「政府承認」，只是沒有給予國家的承認。

至於台美之間是否能夠建交？林佳龍表示，關鍵問題之一是，美國必須得知道，自己到底是跟哪個國家建交，台灣即中華民國？中華民國？抑或是台灣？

林佳龍主張，在別的國家承認台灣是個國家前，必須先解決能操之於己的部分，台灣必須自己先承認自己是個國家，才能期待別的國家對台灣的國家承認。