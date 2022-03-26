蘇貞昌緊盯沙崙醫療園區進度 自曝「蔡總統也很兇」

行政院長蘇貞昌上午視察成大沙崙醫療服務與創新園區，提到去年才來看自動駕駛實驗車，校長蘇慧貞提到此事，他說，如果能做就盡量做，現在就已提出願景規畫，立委王定宇說蘇校長多兇、多嚴，在在證明當首長不可能整天只有講好話，又不是在當好人好事代表，首長一定是緊盯著，首長一定是很嚴格的，他說「蔡總統也很兇」。

蘇貞昌上午在政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲、立委王定宇及成大校長蘇慧貞等人陪同下，視察台南沙崙醫療創新園區預定地，宣布該項建設正式啟動，預計最快下半年動工第一期工程。除將設置664病床，提供新豐健康照護與醫療服務，也將設立國家級傳染症中心，且規畫科技數據中心，導入AI、5G等技術，發展尖端及智慧精準醫療。

蘇貞昌說，去年他來看自動駕駛時，校長提到此事，他說如果能做就盡量做、做快一點，結果做著做到我（政院）的地來了。之後立委王定宇帶著衛生署長李明亮教授及院長等到辦公室關心 沙崙醫療園區，講的就是沒有錢。

蘇貞昌也說，他來聽不是聽產值多少，就業機會多少，他是來聽是對人的健康的幫忙多少，對生命的照顧、救助、尊重多少。如今蘇校長帶領的一流的成大團隊提出願景規畫，王定宇說蘇校長多兇、多嚴，在在證明當首長的人不可能整天只有講好話，又不是在當好人好事代表，首長一定是緊盯著，首長一定是很嚴格的。