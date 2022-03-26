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零星本土頻增恐影響邊境解封？陳時中曝擔憂

蘇貞昌緊盯沙崙醫療園區進度 自曝「蔡總統也很兇」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
行政院長蘇貞昌表示，對真的有本領、會做好的人，一定會大力支持，請成大及市府等單位盡快執行，可以超前不能延後。記者邵心杰／攝影
行政院長蘇貞昌表示，對真的有本領、會做好的人，一定會大力支持，請成大及市府等單位盡快執行，可以超前不能延後。記者邵心杰／攝影

行政院長蘇貞昌上午視察成大沙崙醫療服務與創新園區，提到去年才來看自動駕駛實驗車，校長蘇慧貞提到此事，他說，如果能做就盡量做，現在就已提出願景規畫，立委王定宇說蘇校長多兇、多嚴，在在證明當首長不可能整天只有講好話，又不是在當好人好事代表，首長一定是緊盯著，首長一定是很嚴格的，他說「蔡總統也很兇」。

蘇貞昌上午在政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲、立委王定宇及成大校長蘇慧貞等人陪同下，視察台南沙崙醫療創新園區預定地，宣布該項建設正式啟動，預計最快下半年動工第一期工程。除將設置664病床，提供新豐健康照護與醫療服務，也將設立國家級傳染症中心，且規畫科技數據中心，導入AI、5G等技術，發展尖端及智慧精準醫療。

蘇貞昌說，去年他來看自動駕駛時，校長提到此事，他說如果能做就盡量做、做快一點，結果做著做到我（政院）的地來了。之後立委王定宇帶著衛生署長李明亮教授及院長等到辦公室關心 沙崙醫療園區，講的就是沒有錢。

蘇貞昌也說，他來聽不是聽產值多少，就業機會多少，他是來聽是對人的健康的幫忙多少，對生命的照顧、救助、尊重多少。如今蘇校長帶領的一流的成大團隊提出願景規畫，王定宇說蘇校長多兇、多嚴，在在證明當首長的人不可能整天只有講好話，又不是在當好人好事代表，首長一定是緊盯著，首長一定是很嚴格的。

「蔡總統也很兇」，蘇貞昌表示，在此透露一個秘密，現在雖有許多媒體，但不能讓她知道。他聽取校長蘇慧貞簡報後，並與蘇校長一起搭乘成大自駕車繞行基地視察。

行政院長蘇貞昌聽取簡報後，與成大校長蘇慧貞一起搭乘成大自駕車繞行基地視察。記者邵心杰／攝影
行政院長蘇貞昌聽取簡報後，與成大校長蘇慧貞一起搭乘成大自駕車繞行基地視察。記者邵心杰／攝影
行政院長蘇貞昌上午在政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲、立委王定宇及成大校長蘇慧貞等人陪同下，視察台南沙崙醫療創新園區預定地。記者邵心杰／攝影
行政院長蘇貞昌上午在政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲、立委王定宇及成大校長蘇慧貞等人陪同下，視察台南沙崙醫療創新園區預定地。記者邵心杰／攝影

蘇貞昌 王定宇 成大

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