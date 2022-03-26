18歲公民權修憲案差一段路 蘇貞昌：盼各政黨一起努力

行政院長蘇貞昌今天回故鄉屏東參加屏東科學產業園區籌備辦公室揭牌暨園區諮詢委員會成立儀式，對於立法院通過18歲公民權修憲案，他表示，這次各政黨大家能夠團結一起，讓它能夠在立法院通過；而現在進入公告，後續複決的程序，還有一段辛苦的路要走，希望各政黨大家一起努力。

被問到立法院通過18歲公民權的修憲案，及後續公民投票複決還需要965萬同意票，院長會覺得有難度嗎？以及國民黨民代擔心，執政者的手會明目張膽進入校園的看法？蘇貞昌表示，民進黨推動18歲公民權入憲已有多年，這次各政黨大家能夠團結一起，讓它能夠在立法院通過；現在進入公告，後續複決的程序，還有一段辛苦的路要走。

他說，是應該給年輕人來承擔更多的責任，同時也要給他們應該有的權力，這是世界的趨勢，也是台灣年輕人的期待，希望各政黨大家一起努力，來通過複決的門檻，讓這個修憲能夠成功。