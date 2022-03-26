快訊

零星本土頻增恐影響邊境解封？陳時中曝擔憂

18歲公民權修憲案差一段路 蘇貞昌：盼各政黨一起努力

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌今天參加屏東科學產業園區籌備處揭牌等儀式，對於立法院通過18歲公民權修憲案，他表示，現在進入公告，後續複決的程序，還有一段辛苦的路要走，希望各政黨大家一起努力。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌今天參加屏東科學產業園區籌備處揭牌等儀式，對於立法院通過18歲公民權修憲案，他表示，現在進入公告，後續複決的程序，還有一段辛苦的路要走，希望各政黨大家一起努力。記者潘欣中／攝影

行政院長蘇貞昌今天回故鄉屏東參加屏東科學產業園區籌備辦公室揭牌暨園區諮詢委員會成立儀式，對於立法院通過18歲公民權修憲案，他表示，這次各政黨大家能夠團結一起，讓它能夠在立法院通過；而現在進入公告，後續複決的程序，還有一段辛苦的路要走，希望各政黨大家一起努力。

被問到立法院通過18歲公民權的修憲案，及後續公民投票複決還需要965萬同意票，院長會覺得有難度嗎？以及國民黨民代擔心，執政者的手會明目張膽進入校園的看法？蘇貞昌表示，民進黨推動18歲公民權入憲已有多年，這次各政黨大家能夠團結一起，讓它能夠在立法院通過；現在進入公告，後續複決的程序，還有一段辛苦的路要走。

他說，是應該給年輕人來承擔更多的責任，同時也要給他們應該有的權力，這是世界的趨勢，也是台灣年輕人的期待，希望各政黨大家一起努力，來通過複決的門檻，讓這個修憲能夠成功。

立法院 修憲 屏東

延伸閱讀

影／屏東科園學園籌備處揭牌 蘇貞昌：未來屏東新都心

修憲案通過待闖公民複決 蘇貞昌呼籲一起支持

回擊反質詢「官員不該被當狗罵」 蘇貞昌霸氣回應好感度卻創新低

反質詢又來了？蘇貞昌笑嗆藍委「你真的是暴力分子」

相關新聞

18歲公民權修憲案通過交複決 要闖965萬票難關

相隔十七年，立法院院會昨天以一○九票通過「十八歲公民權」修憲案，明定中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複...

新聞眼／憲改剩18歲公民權 蔡政府司馬昭之心

推動憲改是蔡英文總統二○二○就職演說的一大施政重點。民進黨曾提出四大修憲主張，但昨天立法院會表決，卻只限縮在明顯為選舉利...

立陶宛來台設處「準備好了」外交部證實：已經收到申請

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特日前接受中央社專訪時表示，立陶宛完全準備好要在台灣設立經貿辦事處。外交部今天證實，日前已經...

蘇貞昌緊盯沙崙醫療園區進度 自曝「蔡總統也很兇」

行政院長蘇貞昌上午視察成大沙崙醫療服務與創新園區，提到去年才來看自動駕駛實驗車，校長蘇慧貞提到此事，他說，如果能做就盡量...

18歲公民權修憲案差一段路 蘇貞昌：盼各政黨一起努力

行政院長蘇貞昌今天回故鄉屏東參加屏東科學產業園區籌備辦公室揭牌暨園區諮詢委員會成立儀式，對於立法院通過18歲公民權修憲案...

吳釗燮：哪天北京說台對烏克蘭捐款算中國的 也不意外

今年2月底，一艘台灣漁船「誼翔8號」在索羅門群島水域營救9名失聯的巴布亞紐幾內亞船員；事後，中國大陸官媒「環球時報」發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。