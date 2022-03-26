綠盼公民權修憲案複決綁年底大選 朱立倫：應另找時間

立法院昨天通過18歲公民權修憲案，民進黨盼修憲案能與年底地方九合一選舉合併舉辦公民複決。國民黨主席朱立倫上午表示，既然在民進黨強力反對下，「公投跟大選綁在一起」這件事已被公投否決，修憲案公民複決應另找適當時間。

朱立倫表示，18歲公民權修憲案是國民黨修憲主張第一條，朝野也有共識支持，只不過民進黨與中選會在去年底四大公投時堅持「公投跟大選要分開舉辦」主張，那修憲公民複決就在年底九合一選舉日之外，另找時間推動，也是很好的事情。

對於民進黨團總召柯建銘稱朱立倫是「修憲逃兵的總司令」，朱回批，很少看到這樣的執政黨，不斷抹黑、羞辱在野黨，睜著眼說瞎話，「柯總召這樣子可能鼻子會越來越長」。

朱立倫表示，18歲公民權是國民黨修憲主張第一條，民進黨今天不但程序不正義，而且對民眾關心的動保權、氣候變遷的環境權，以及閣揆同意權等國民黨期他修憲主張完全置之不理，才是修憲的逃兵。

朱立倫批評，綠營太多政治算計，難道環境權不重要？動保權不重要？不該有閣揆同意權？不該有責任政治？綠營只關心他們關心的議題，卻忘記民眾真正關心的議題，後續應盡快再推動相關議題的修憲，國民黨接下來也會強力要求討論。

黨內傳出，黨團內部立委對是否對18歲公民權修憲案投贊成票的意見拉扯時，朱立倫向黨團幹部下令要求支持。朱回應，黨籍立委對18歲公民權修憲案沒意見，只是對民進黨鴨霸、不顧程序，未討論動保權、環境權、閣揆同意權有意見。