外交部影射中國大陸是「西台灣、口國」 挨批不入流

外交部臉書昨天一則宣傳台美教育倡議及推廣「來台學華語」的貼文，以哏圖呼籲外國人要學華語應到台灣，不要到「West Taiwan（西台灣）」、「口國」，由於指涉中國大陸的意味明顯，引發正反兩極評價。

「西台灣」說法最早在前年1月蔡英文總統接受英國廣播公司（BBC）訪問後，西方國家的網友開始針對中國大陸想出種種代稱哏，包括「西台灣」、「台灣北京」等，且很快就在網路社群傳開。

美國海曼資本管理公司創辦人巴斯，去年6月就曾在推特發布自己身穿一件「西台灣」T恤的照片，並刻意標記環球時報總編輯胡錫進，引發熱議。

「口」的哏則為嘲諷中國大陸對言論審查日趨嚴格，凡涉及敏感詞彙，在字幕出現時都會以「口」字來取代。

國民黨立委吳斯懷批評，鼓勵來台學華語，凸顯台灣是中華文化傳承者是很好的，但外交部發言是代表政府對外關係，外交部官方臉書不應把自己當成一般網民，用嘲笑方式稱中國大陸是「西台灣」非常不妥，不夠尊重自己的國家，只是把格局做小了。

網友也留言指出，覺不太恰當，「很有趣，但極不適合」、「雖然我也喜歡嘴口國，但我覺得這不是外交部該有的樣子」、「一個國家堂堂的外交部玩這種歧視哏，真的是不入流」。

但也有贊同意見認為，「反正早晚都會辱華，倒還不如辱得徹底一點」、「小編敢po這篇應該是經過長官核可，公務人員誰敢自作主張亂發，覺得這篇滿符合部長（吳釗燮）風格」。