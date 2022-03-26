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桃市府前發言人投入選舉 鄭文燦：女力議員相當厲害

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭文燦（右8）今受訪表示，相信王珮毓（右6）也會是一個很好、很傑出的女力議員。記者翁唯真／攝影
鄭文燦（右8）今受訪表示，相信王珮毓（右6）也會是一個很好、很傑出的女力議員。記者翁唯真／攝影

年底選戰愈來愈接近，各參選人也頻繁地在地方上活動，其中桃市府前發言人王珮毓也在年前請辭全力投入選舉，桃園市長鄭文燦今出席平鎮區農會農民節慶祝大會時受訪表示，鼓勵年輕一代參政。

社會局專門委員魏筠、體育局專門委員黎正評等人也都在今年請辭，投入地方選舉，對此鄭文燦表示，鼓勵年輕一代參政，平鎮有2位現任的議員包括劉仁照跟楊家俍都是民進黨籍的，也包括資深的議員莊玉輝是農業博士。

鄭文燦指出，王珮毓她歷經很多的專業的訓練，也擔任發言人，相信她也會是一個很好、很傑出的女力議員。她們女力議員每個都很厲害，千萬不要惹。

其中桃園市補習教育事業協會理事長、前桃園市政府民政局專員吳正吉2018年以民進黨籍身分參加中壢區市議員參選，卻在沒順利通過初選；從去年年底許多看板就陸續掛出，為年底選舉備戰，原先打算持續以民進黨籍身分參選，但幾經考量後，最終決定以無黨籍身分參選。

而民進黨籍前議員張肇良，在龍潭深耕多年，有3屆議員的經歷，而後擔任市政顧問期間，對於市政建設的規劃與運作更加熟捻；而現今龍潭3席都為國民黨籍議員，他也不畏懼和黨內新人競爭，希望能爭取體龍潭民眾服務機會。

民進黨 桃園

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