羅智強桃市府前寫新屋 鄭文燦：當時完全沒批評寫錯字
台北市議員羅智強日前在桃園展開1000公里傾聽之旅，足跡遍布桃園各區，也天天在臉書分享他在桃園的所見所聞，其中有篇貼文有提到新屋，卻疑似寫成「新烏」，而桃園市長鄭文燦疑先前受訪時，有提到此事；對此羅智強今上午至桃市府前罰寫新烏2字1000遍；鄭文燦今受訪表示，當時完全沒有任何批評。
羅智強先前指出，自己有多則貼文都有提到新屋，但查閱編輯紀錄時，卻沒發現有修改的地方，不過既然鄭文燦公務繁忙卻有提出錯字指正，因此決議今上午於市府前罰寫新屋2字1000遍，但也希望鄭文燦能多聽聽各地居民的心聲。
對此，鄭文燦今出席平鎮區農會農民節慶祝大會時受訪表示，是羅智強的臉書把新屋的屋寫成烏鴉的烏，當時完全沒有表示任何的批評，新屋的由來就是范姜家族在新屋的市中心打造了新的聚落，所以成為新屋，它是有故事有歷史的，也有溫度，不是烏鴉的烏。
鄭文燦指出，羅智強來桃園表現誠意、意志是好事，不過，苦行跟了解地方是兩回事，還是希望他能夠多了解桃園，畢竟他過去沒來過，對桃園非常陌生，他很容易有錯誤的理解，當然也很容易被感動，這是很正常的事。新屋是桃園的魚米之鄉，也是客家唯一的漁港，他不了解不見怪，希望他以後有更多了解。
鄭文燦說，因為民主政治本來就是一個公平的競爭，最重要要有地方的認同，也要有地方的知識，而他希望能夠在國民黨提名的階段受到外界的重視，這不是壞事，這個是他們的造勢手法，給予尊重。
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