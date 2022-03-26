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立陶宛來台設處「準備好了」外交部證實：已經收到申請

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
外交部證實，已收到立陶宛申設駐台經貿辦事處。路透
外交部證實，已收到立陶宛申設駐台經貿辦事處。路透

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特日前接受中央社專訪時表示，立陶宛完全準備好要在台灣設立經貿辦事處。外交部今天證實，日前已經收到立陶宛政府提出在台灣設處申請，除表達誠摯歡迎之意，也將就立方設處相關事宜繼續提供各項必要協助。

外交部表示，自去年7月20日外交部部長吳釗燮宣布在立陶宛首府維爾紐斯設置駐立陶宛台灣代表處，並在11月18日正式掛牌運作後，台立雙邊持續積極推動各項領域的交流合作與經貿連結，立陶宛政府並相應啟動內部相關修法程序，籌備在台灣設處事宜。

外交部說，我國政府日前確已收到立陶宛政府就在台灣設處事正式向我方提出申請，外交部除再次表達誠摯歡迎之意，也將就立方設處相關事宜繼續提供各項必要協助。

外交部指出，我國與立陶宛同在捍衛民主自由體制的戰略前沿，也是理念價值相近的重要夥伴，疫情期間更是攜手相互扶持，共度難關；外交部深信在雙方完成設處工作之後，不論是疫後經濟復甦、經貿投資、教育科研、供應鏈安全等各項領域的合作關係，人民之間的交流友誼，都將不斷鞏固深化。

立陶宛 外交部

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