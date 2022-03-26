羅智強寫新屋一千遍 要鄭文燦挑錯外更該關心在地心聲

桃園市長鄭文燦日前受訪稱藍營台北市議員羅智強臉書把新屋的「屋」誤寫成烏鴉的「烏」，羅表示經查沒發現筆誤，但他很尊重「鄭老師」，今天親自到桃園市府前親筆寫新屋1000遍，並稱鄭文燦除了挑錯字更該關心新屋人的心聲，也提出3點有關新屋空汙、環境問題請教鄭文燦。

羅智強今天早上9點到桃園市政府大門前，擺放簡易書桌、椅子，並拿出由團隊親自設計模擬國小學生的作業簿，上頭寫下「桃園走千里 新屋寫千遍」，就連原本的ㄅㄆㄇ注音符號，都改成「新屋屋屋屋」，學生姓名欄則簽上自己名字，還在下頭寫了句「謝謝鄭文燦老師」。

羅智強說，鄭文燦日前受訪稱他臉書上把新屋寫錯了，將「屋」誤寫成烏鴉的「烏」，但自己花了2個小時把自己臉書半個月內貼文檢視一遍，找了多篇貼文當中有5篇提到新屋，但是完全都是正確的沒寫錯字，看過編輯紀錄也沒有修改過。

羅智強說，他很困擾因為鄭文燦沒告訴他是哪一篇貼文寫錯字，不知是否很久以前的，正當他苦惱時妻子就跟他說「鄭文燦說你寫錯字，你要相信鄭市長，他不會騙你的」，所以你一定是寫錯字可能沒找到，應該表現誠意寫新屋一千遍，來謝謝「鄭老師」的指正。

羅9點開始寫字，他寫到大約第100個新屋時不禁反映說，手真的很酸，也很怕五十肩發作，預估總共要花2個小時以上才能寫得完。

今天剛好也是羅智強生日，媒體問到外傳羅的生日願望是希望選桃園市長，羅表示他要把第一個生日願望獻給蘆竹、桃園居民，因日前美福大火至今仍受空汙、臭味影響，盼能早點還他們清新空氣，第二個願望祝大家健康平安，第三個願望就放在他心裡。