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8年前就提修憲…18歲公民權修憲案年底複決 盧秀燕：符社會期待

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚在臉書發文指出，她8年前時任立委就提出「降低投票年齡為18歲」修憲案，代表這項修憲案符合世界趨勢及社會期待。圖為盧今早出席第三警分局東信派出所動土典禮。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今晚在臉書發文指出，她8年前時任立委就提出「降低投票年齡為18歲」修憲案，代表這項修憲案符合世界趨勢及社會期待。圖為盧今早出席第三警分局東信派出所動土典禮。記者林佩均／攝影

立法院今天表決通過18歲公民權修憲案，三讀已達憲法修正門檻，將於今年底交付公民複決。台中市長盧秀燕今晚在臉書發文，8年前她時任立委就提出「降低投票年齡為18歲」修憲案，代表這項修憲案符合世界趨勢及社會期待。

晚上8點多，盧秀燕在臉書發文寫下，今(25)日立法院三讀通過「18歲公民權」修憲案，這是值得紀錄的里程碑。還記得她任立委時，在103年6月就提出「降低投票年齡為18歲」修憲案；105年3月再次在立法院提案修正「中華民國憲法」第130條條文，也是該屆第一個成案的修憲提案。

盧秀燕感謝過程中每一位的參與與努力，這項修憲案符合世界趨勢及社會期待，台灣的未來！更好更棒！

下方有網友留言支持，「是該讓年輕人為自己的選擇負責任」、「民法都已經修正18歲為成年了，投票權下修，也是剛好而已」，但也有網友持不同意見認為，「現在18歲大多都還沒在社會工作歷練過，不適合投票」、「反對18歲就有投票權，學生的思考能力還不足以有正確的判斷」，引發討論。

立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公投權以及被選舉權，全案公告半年後預計年底交由公民複決。

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