18歲公民權修憲案年底複決 朝野兩黨擱置歧見獲肯定

立法院今（25）日表決通過18歲公民權修憲案，三讀已達憲法修正門檻，將於今年底交付公民複決。全國教師工會總聯合會表示，對朝野政黨擱置歧見給予肯定，台灣青年民主協會則力拚年底公民複決，呼籲朝野立委積極與選民溝通。

立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公投權以及被選舉權，全案公告半年後預計年底交由公民複決。

全教總表示，於2014年時便與各公民團體發起「支持世代正義，從18歲投票權開始」連署，2015年共同成立「18歲公民權行動聯盟」。民間力量促使第8屆立法院組成修憲委員會，雖然破局，但第9屆國會成功修改「公民投票法」，降低公投年齡到18歲，讓18歲公民權獲得初步結果。

全教總談到，期盼未來在公民複決階段，社會對此能有更多建設性對話，順利完成最後一哩的修憲之路，讓更多青年參政，台灣民主更完整。

立法院外今天也聚集百位高中生到場。台灣青年民主協會理事長張育萌表示，將邀請所有青年一同加入接下來公民複決社會溝通行動，鼓勵民眾支持18歲公民權修憲。也呼籲立法院內四個政黨，應積極和選區內選民溝通，只要能夠說服選區內一半選民，就有機會通過看似困難的公民複決門檻。

另外，台灣青年民主協會也表示，集會結束後將確認沒有出席投票的委員，並給予譴責。