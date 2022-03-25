18歲公民權修憲案通過 張麗善肯定年輕人創造更好未來
18歲公民權修憲法案在立法院躺了許久，今天終獲朝野共識，出席109名立委中，有109人投下同意票，讓年滿18歲的中華民國國民都能擁有選舉、罷免、創制、複決的權利。對此，雲林縣長張麗善在臉書有感而發表示，自己年少曾生嫩，但也無所畏懼地希望為這塊土地擔起更多責任，相信有年輕人參與，能創造更美好的未來。
針對18歲公民權修憲案於立院三讀通過，張麗善於臉書發表看法：
今天是一個別具意義的日子，18歲公民權修憲案在朝野的共同支持下完成三讀，代表相信年輕人是台灣共同的價值。
我們都曾經18歲，也曾經生嫩，毫無所懼；當時年輕的我們，也與現在的年輕人一樣，我們想為這塊土地擔負起更多責任的心情，沒有任何不同。
相信年輕人就是相信台灣，讓我們一起創造更好的未來。
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