被拱2024選總統？趙少康：沒有排斥也沒非我不可

中廣董事長趙少康今天下午二時在台中舉辦聽友會。圖／中廣提供

中廣董事長趙少康今天在台中舉辦首場聽友會，被聽友拱2024年選總統。趙少康說，沒有一定，如果國民黨候選人有比自己好，且當選機率大，當然一定支持他，如果沒有，或是不出來，那自己當仁不讓，他強調沒有排斥，也沒有非我不可。趙少康說，選總統這種事不是想不想、計畫不計畫，順其自然，如果出來選，拜託大家多支持。

趙少康投身廣播近30年，今天下午二時在台中救國團力行終身學習中心舉辦首場聽友會，吸引聽眾熱情參與。

趙少康在聽友會前受訪，被問及是否會被聽友勸進選市長或選總統？趙少康說，等等聽他們的意見，事實上國民黨六都都有人選，2024年還早，會一步一步來看，如有比他更適合的人選，他也會支持。

這場聽友會因應防疫考量，限縮人數和時間，報名截止，還是有各地粉絲到現場表達力挺，現場氣氛熱絡，趙少康分享高中求學階段的點滴，對於聽友的提問也是熱情回應，現場儼然成了大型政論節目。

有年輕聽眾建議趙少康與郭台銘董事長合作選總統，相信可以擊敗綠營；也有五十三年國民黨黨齡的聽眾要趙少康說明現場似乎年輕人較少，如何吸引年輕人支持？趙少康回復，有很多聽友反映星期五要上班，非常可惜無法到場，因此，以後會找星期六，相信可以讓更多年輕朋友參與。