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名嘴稱「國民黨主席姓傅不姓朱？」 趙少康：盼朱立倫發揮魄力

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中廣董事長趙少康今天下午二時在台中舉辦聽友會，會前接受媒體訪問。圖／中廣提供
中廣董事長趙少康今天下午二時在台中舉辦聽友會，會前接受媒體訪問。圖／中廣提供

國民黨考紀會透露徐巧芯檢舉中常委傅崐萁涉嫌賄選惹議，中廣董事長趙少康今天下午二時在台中舉辦聽友會，會前被問及「對於有名嘴說『國民黨黨主席姓傅不姓朱』的看法」時說，國民黨主席還是姓朱，他還是支持朱立倫，發揮魄力好好做，帶領國民黨打贏2022選戰，至於公布檢舉人事件，應向徐巧芯道歉，甚至中常委應該重選。

趙少康說，國民黨有自己的黨章、規定，既然規定選舉不可以公布姓名，就不要公布姓名；徐巧芯是國民黨新血，她有勇氣來檢舉，值得肯定，但還是不應該公布；徐也許不怕被公布，但不該就是不該，若公布後被報復怎麼辦？「這是不可以的」；既然要抓違規就認真抓，不要轉移焦點。

趙少康認為，國民黨幾件事要做，賄選絕對不可以，參加醫事聯盟換票也不可以，既然有這麼大的爭議，最好是重選；國民黨需要跟徐道歉，選這麼烏七八糟，應該跟黨員道歉，甚至跟民眾道歉。

中廣董事長趙少康今天下午二時在台中舉辦聽友會。圖／中廣提供
中廣董事長趙少康今天下午二時在台中舉辦聽友會。圖／中廣提供
中廣董事長趙少康今天下午二時在台中舉辦聽友會。圖／中廣提供
中廣董事長趙少康今天下午二時在台中舉辦聽友會。圖／中廣提供

國民黨 趙少康 徐巧芯 朱立倫 傅崐萁

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