18歲公民權出立院 小黨籲再開修憲委員會降門檻廢考監

立法院院會今天通過「18歲公民權」修憲案，再經公民投票複決，才可正式通過生效。時代力量及民眾黨立法院黨團今齊聲呼籲，朝野應共同努力推動公民複決，讓18歲公民權真正通過，另針對未竟的降低修憲門檻、廢考監等修憲提案，應持續召開修憲委員會處理。

時代力量立法院黨團表示，世界主要民主國家包括鄰近的日本和南韓，都已將公民權修改到18歲，奧地利公民甚至是16歲就能投票，我國現在20歲才能行使公民權的規定已經落後世界太多，這次的修憲只是在把原本就該有、已經延遲許久的權利還給青年世代，希望後續各政黨和全體國人共同努力，讓18歲公民權修憲案的公投複決可以順利通過。

時代力量強調，對於許多這次沒辦法一起送出立法院進行公民複決的修憲案，包括降低修憲門檻、廢考監、以及各種基本人權，還有聯立制等，仍表達遺憾，其中降低修憲門檻應該是現在修憲的重中之重，而廢考監和人權入憲等，各黨團也都曾表態支持，期盼能在立法院繼續努力，真的在2024年有新的進展。

民眾黨團總召邱臣遠表示，今天院會表決只是一個過程，最重要還是公民複決，呼籲全體國人、朝野政黨都加強推動，才能通過965萬票的高門檻，他也提到，修憲工程還有很多訴求，包括廢考監、動保入憲、降低修憲門檻等，「修憲委員會不該停滯，應該繼續推動」。

邱臣遠呼籲，立法院長游錫堃曾承諾，希望在有限會期、第十屆立委剩餘兩年任期內，可以繼續推動修憲工程，希望朝野可以共同努力，持續推動修憲。