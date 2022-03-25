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修憲案通過待闖公民複決 蘇貞昌呼籲一起支持

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照／記者季相儒攝影
行政院長蘇貞昌。報系資料照／記者季相儒攝影

立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。不過，在公告後，仍須交由公民複決。行政院蘇貞昌稍早在臉書呼籲「大家一起來支持這個修憲案」。

蘇貞昌在臉書貼文寫到，「台灣對年輕的你充滿信心！」他指出，稍早「18歲公民權」修憲案在朝野政黨一致支持下獲得通過，修憲案將在公告期過後，交由人民複決。

蘇貞昌表示，年輕人的理想、熱情與創意，始終是台灣打破威權，走向自由、開放的重要動力。他期待看到更多肩負重任的年輕人，為社會帶來更新、更好的改變。呼籲大家一起來支持這個修憲案，讓年輕的世代一起為台灣這個國家付出努力、也負起責任。

行政院長蘇貞昌稍早也在臉書指出，呼籲大家一起支持修憲案。圖／取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌稍早也在臉書指出，呼籲大家一起支持修憲案。圖／取自蘇貞昌臉書

修憲 蘇貞昌 行政院

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