18歲公民權修憲成案 國民黨：民進黨誣指杯葛低級操作

立法院今天通過18歲公民權修憲案，國民黨下午表示，18歲公民權修憲案是「國民黨修憲主張的第一條」，今日國民黨團以具體支持行動，粉碎民進黨所謂國民黨杯葛18歲公民權修憲的不實說法，更寫下推動台灣深化民主的新篇章。

國民黨指出，支持18歲公民權不僅符合世界潮流，也與公投法中規定18歲青年可投票決定國家未來政策方向的規定同步，未來民法也將與刑法同步將成年年齡下修至18歲，此次修憲肯定18歲公民權，更能真正平等保障青年的權利與義務。

國民黨也提到，除18歲公民權，國民黨還主張「動保權」、因應氣候變遷的「環境權」與政府體制變革等修憲議題，但執政黨不但不尊重在野黨及社會意見，拒絕納入這次修憲中討論，令人遺憾。

國民黨呼籲，朝野政黨與社會應確保修憲成為保障與推動台灣社會民主的重要進程，而非執政黨的鬥爭工具；批評民進黨誣指國民黨杯葛年輕人，實屬低級的政治操作。