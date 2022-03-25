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修憲複決20歲才可投票 是否併九合一大選待決
立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。不過，修憲案公告半年後，仍須經過公民投票複決程序，有效同意票須超過選舉人總額半數，約965萬票才能正式通過生效，至於是否合併年底九合一大選，中選會表示將提委員會審議決定。
中選會表示，今天立法院通過「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」，本憲法修正案經立法院公告半年後，應於3個月內投票複決，是否合併年底地方公職人員選舉同日舉行投票，將提中選會委員會議審議決定。
不過，現行公民投票法規定18歲有公民投票權，這次修憲複決是否比照公投法？中選會表示，依憲法第130條規定，選舉人投票年齡定為20歲。年滿20歲的國民，才具有修憲複決公投的投票權。
此外，公民投票法第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國2021年起，每2年舉行1次。不過，憲法修正案之複決，這次憲法增修條文已明定辦理期限，不適用公民投票法第23條規定。
中選會表示，年底九合一大選定於11月26日舉行投票，憲法修正案經立法院提出，中選會應於上開憲法規定期限內辦理複決投票，至於是否合併地方公職人員選舉同日舉行投票，屆時將提中選會委員會議審議決定。
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