蔡總統籲18歲公民權複決投同意：給下一代更好的台灣

立法院今天通過18歲公民權修憲案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，後續將進行公民複決，有效同意票超過選舉人總額半數、約965萬票，才會正式通過生效。蔡英文總統臉書表示，盼不分黨派、不分世代，共同為年輕人投下同意票，留給下一代一個更好的台灣。

蔡總統說，18歲公民權修憲案三讀通過，感謝朝野政黨、青年朋友的團結努力，修憲案將進入公民複決階段，要感謝朝野立委放下歧見、團結支持，讓台灣的憲政改革邁出關鍵的一步。

蔡總統指出，修憲工程需要朝野合作，也需要世代合作，這幾天也看到許多青年朋友透過投書、集會等各種行動，積極站出來，呼籲朝野立委回應年輕世代的訴求。下個階段，18歲公民權修憲案要通過公民複決，這是一個不容易的挑戰，不過，相信只要一起團結，就能帶來改變，盼不分黨派、不分世代，「共同為年輕人投下同意票，留給下一代一個更好的台灣」。

民進黨也發出聲明表示，自1996年開始，民進黨就主張要透過修憲來落實18歲公民權，經過漫漫26年的倡議，此次修憲案終於成為台灣在2005年任務型國代修憲之後，第一個交付公民複決的修憲案，格外具有意義。

民進黨發言人謝佩芬指出，2015年國民黨以不在籍投票綁18歲公民權，致使修憲破局。這次的修憲案，包括公民團體、學生組織及眾多青年朋友都到立法院外關心，讓國民黨最後能順應民意，在晚了7年後，終於支持18歲公民權完成立法院審查。

謝佩芬說，立法院通過修憲案後，在程序上還需要人民來進行最後的複決公投，且現行公民複決門檻極高，需有效同意票必須超過選舉人總額之半數，約965萬人投下同意票才會通過。民進黨將盡全力推動修憲公投複決通過，期盼朝野政黨與社會各界通力合作，讓台灣的第一次憲法公民複決也能順利通過。