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游錫堃：落實青年參政 但距正常國家的憲政目標還遠

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院長游錫堃。報系資料照／記者蘇健忠攝影
立法院長游錫堃。報系資料照／記者蘇健忠攝影

立法院會今天通過18歲公民權修憲案，將交由公民複決，立法院長游錫堃會後在臉書發文表示，歷經17年的等待，立法院在今天迎來憲法的歷史時刻，終於通過「18歲公民權」的修憲提案，台灣跟上世界民主潮流，接下去的公民投票是最後一哩路，希望全國一起加油。

游錫堃表示，立法院第十屆修憲委員會在2020年10月6日成立後，2021年5月18日召開第一次委員會。全體委員針對「18歲公民權」提了23個修憲提案，歷經6次全體委員會議及2場公聽會後，在今年的1月22日審查完竣，並在今天的院會通過。感謝朝野各黨團、全體委員以及民間團體的努力。

游錫堃表示，他曾說通過18歲公民權就「只能算60分」，與「國家正常化」密切相關的政府體制案，例如「廢考監」等均未通過，相當可惜。期盼在2024年之前，修憲委員會也能夠持續討論，與社會凝聚共識。

游錫堃說，這次是台灣第8次修憲，真正落實青年參政，有利深化鞏固民主，雖距「正常國家」的憲政目標還遠，但仍然深感欣慰。期待大家一起在年底的公民複決時，站出來投下贊成的一票，一舉通過修憲門檻選舉人總額過半之有效同意票，一起成為965萬分之一，共同完成修憲歷史任務。

立法院會表決今天通過18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃會後在臉書發文表示，這次是台灣第8次修憲，真正落實青年參政，有利深化鞏固民主，雖距「正常國家」的憲政目標還遠，但仍然深感欣慰。圖／取自游錫堃臉書
立法院會表決今天通過18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃會後在臉書發文表示，這次是台灣第8次修憲，真正落實青年參政，有利深化鞏固民主，雖距「正常國家」的憲政目標還遠，但仍然深感欣慰。圖／取自游錫堃臉書

修憲 立法院 游錫堃

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