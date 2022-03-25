馬紹爾外長讚我世界民主典範 力挺加入國際社會
馬紹爾群島共和國總統柯布亞訪台，外交部今天舉行訪問成果記者會，馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長粘瑞表示，馬紹爾堅定支持中華民國台灣，並且稱許台灣是世界民主典範，台灣2300萬人民必須加入國際社會，參與國際的事務。
粘瑞談及台海安全議題表示，馬紹爾共和國高度支持印太地區和平，也高度支持美國的印太策略，「馬紹爾共和國是台灣忠實的朋友，同時，台灣也是馬紹爾共和國忠實的朋友」，將進一步深化與台灣及美國的經濟安全合作。
粘瑞也對俄烏戰爭發表看法指出，馬紹爾共和國強力譴責俄羅斯，無論在聯合國或者日內瓦的人權理事會，都會與各個國家同聲譴責並且一起制裁俄羅斯，在海空域方面，已經禁止俄羅斯籍船隻和飛機通行，希望透過制裁達到和平、化解危機的目標。
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