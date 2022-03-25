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18歲公民權修憲案缺3票 藍：鄭麗文、李貴敏身體不適

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院處理18歲公民權修憲案，最後在全院113席立委中，共有109席參與投票，並全數投下贊成票。而缺席者中，除主持議事的立法院長游錫堃外，其餘均為國民黨團立委，包含黨籍立委鄭麗文、李貴敏與無黨籍立委高金素梅。記者周志豪／攝影
立法院處理18歲公民權修憲案，最後在全院113席立委中，共有109席參與投票，並全數投下贊成票。而缺席者中，除主持議事的立法院長游錫堃外，其餘均為國民黨團立委，包含黨籍立委鄭麗文、李貴敏與無黨籍立委高金素梅。記者周志豪／攝影

立法院處理18歲公民權修憲案，最後在全院113席立委中，共有109席參與投票，並全數投下贊成票。而缺席者中，除主持議事的立法院長游錫堃外，其餘均為國民黨團立委，包含黨籍立委鄭麗文、李貴敏與無黨籍立委高金素梅。

黨團總召曾銘宗表示，鄭麗文與李貴敏均因身體不適告假，上午黨團大會就沒有出席，高金素梅的部分因非黨籍立委，不清楚狀況。

中午修憲案表決通過後，曾銘宗表示，國民黨從前主席江啟臣時代，到現任主席朱立倫，都強力支持18歲公民權入憲，還有6個黨籍立委有相關修憲提案，也召開公聽會，但此外國民黨也主張，像是動保權、環境權入憲與恢復閣揆同意權。

曾銘宗表示，現在修憲工程剛完成第一步，這些未完成的修憲項目，希望後續修憲能繼續走下去，希望民進黨不要只顧一黨之私，也能予以支持。

回顧此次修憲過程，曾銘宗仍不住譴責，民進黨以多數暴力不尊重少數，霸道、可惡。

黨團前總召費鴻泰也表示，去年黨團大會就決定支持下修公民權至18歲、動物保護、環境保護與閣揆同意權入憲等四項修憲案，一路走來始終沒有變過，也希望國家在穩定中能有所改變，民進黨不要再混淆視聽。

費鴻泰說，修憲是國家大事，應採共識決，這次修憲國民黨團之所以對民進黨有意見，就是因為民進黨不遵守程序正義。

修憲 民進黨 國民黨

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