18歲公民權剩最後1哩路 民進黨團拋3呼籲：青年日改325

立法院院會今天通過「18歲公民權」修憲案，全案公告半年後，再經公民投票複決就可正式通過生效。民進黨立法院黨團今在院會三讀後舉行記者會，總召柯建銘提出三點呼籲，希望朝野共同努力讓公民複決過關，並持續推動降低修憲門檻、廢考監，以及將青年日改為18歲公民權修憲案三讀的今日(3月25日)。

柯建銘指出，18歲公民權通過是歷史的時刻，很高興看到國民黨最後一刻懸崖勒馬、峰迴路轉，雖國民黨團過程中有些爭辯，但至少仍參加修憲行列。對於國民黨團批評民進黨團多數暴力，柯建銘則表示，國民黨非理性的攻擊不盡合理、非常遺憾，既然已經成功了，不必爭功諉過，「國人很清楚，過程中你(國民黨)完全缺席，這是你是最後贖罪機會」。

柯建銘也提到，回顧修憲歷史，1947年制憲後，經過44年，直到1991年到2005年，總共7次修憲，到今天已經17年，「修憲是本世界所有政治人物最艱難政治工程」，對於國民黨說是他們先提出18歲公民權修憲案，柯建銘也駁斥是「胡說八道」，他2002年5月31日就代表民進黨團提案，而2015年第八屆立委的最後一刻，國民黨把不在籍投票綁進來，才造成修憲破局，「修憲成功大家高興寫在臉上，但我不希望是假象，希望從此朝野可以理性問政、合作，徹底改變立法院文化，用對話代替對抗，這才是今天修憲後最大的意義」。

柯建銘也代表民進黨團提出三點呼籲，第一，18歲公民權必須公民複決，希望朝野四黨共同努力讓全國人民支持，讓公民複決通過，這才是最重要的事情；第二，修憲仍有未竟之功，最重要面對是降低修憲門檻，乃至於廢考監，這才是正辦；第三，呼籲朝野共同支持，把3月25日改為修憲紀念日、青年日。

修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲表示，民進黨不能夠在今天這件喜事發生時，被國民黨指控多數暴力，周二程序委員會時，國民黨立委曾銘宗、李德維的發言都坦承，他們確實討論過是否單獨處理18歲公民權，但最後仍然覺得不要，國民黨應該分享台灣憲改打造民主化歷史的榮耀，不應該在這時候做不實指控。

管碧玲強調，因時間緊迫，18歲公民權修憲案要趕在25到29日出立院，才可能合併年底大選投票，但過程中遭遇杯葛，民進黨團反而被指控因一黨之私只修18歲公民權，「我們不能接受，國民黨不能惡意指控民進黨多數暴力，民進黨是真真實實修憲的阿信」。