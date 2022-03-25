還差一步！18歲公民權修憲案出立院 待闖公民複決難關

立法院院會今天通過「18歲公民權」修憲案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。全案公告半年後，需再經公民投票複決程序，有效同意票超過選舉人總額半數、約965萬票，才會正式通過生效。

由於過去歷屆總統大選都沒候選人獲這麼高票數，18歲公民權縱使今天出了立院，仍有更大難關要闖。鑑於公民複決高門檻，執政黨預計規畫公民複決時間與年底大選一」、併舉行，以提高投票率。

立法院修憲委員會今年1月初開始處理「18歲公民權」修憲案，在國民黨團持續缺席下，民進黨、台灣民眾黨、時代力量三黨團達成共識，以修正動議初審通過3黨團共提的「18歲公民權」版本，並在今天送至院會表決。

廣泛討論階段，民進黨立委管碧玲表示，回顧這次修憲工程，都是國民黨在阻擋，民進黨就像「阿信」一樣，一路承擔。該發言引發台下藍委不滿，除拍桌抗議也喊出「多數暴力」口號，並準備了牙膏與貼有「專洗髒嘴」的漱口水送給管碧玲以示抗議，朝野氣氛一度緊張。

最終國民黨團仍表態支持，表決結果以109人出席，當中109票同意、0票反對，通過憲法修正案在立院需立委總額四分之三出席、出席立委四分之三同意之門檻。

民進黨團總召柯建銘表示，修憲是這代政治人物最艱難的政治工程，盼國民黨未來一起支持，朝野共同努力。國民黨團總召曾銘宗表示，雖然黨團成員對表決意向有不同意見，但主要是針對民進黨團修憲過程中進行一黨修憲、程序不正義，經黨團過審慎評估，仍決定為了讓年輕朋友有更大公民權參與中華民國政治、經濟發展的相關公共事務，投下同意票。