送管碧玲「專洗髒嘴」漱口水 國民黨抗議指控阻礙修憲
立法院院會今天審議「18歲公民權」修憲案，上午國民黨團決議投下同意票，朝野看似達成共識，卻因為民進黨立委管碧玲發言時指控，國民黨一路阻擋修憲，再度引爆藍綠衝突。藍委為表達不滿，除拍桌抗議也喊出「多數暴力」口號，也準備了牙膏與貼有「專洗髒嘴」的漱口水送給管碧玲以示抗議，朝野氣氛一度緊張。
管碧玲表示，18公民權出立法院是正確公益好事，也是國民黨願意投下同意票的原因，過去國民黨一路指控，現在臣服是人民勝利，民進黨沒有多數暴力，限期是為了年底的複決，讓18歲、19歲成年人下次有投票權，限議題是現在只有18歲公民權，是唯一有四黨共識。
管碧玲指出，民進黨一路辛苦護送、推進，但被國民黨指控所有程序變成多數暴力，國民黨今天再度指控，是國民黨拿否決權的少數暴力，不過終於看到國民黨這次不敢利用否決權，終於知道否決權是促進公益，不是製造荒謬。
管碧玲發言時，多位國民黨立委即拍桌表達不滿；之後更準備了多份印有「專洗髒嘴」的漱口水與牙膏送到管碧玲座位處，藍綠立委爆發些許口角衝突。國民黨團幹部指出，若民進黨繼續吃國民黨豆腐，不排除上午退席抗議，下午再議。
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