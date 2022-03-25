影／台灣國際蘭展今登場 蔡英文：讓台灣能被世界看到

疫情影響，停擺兩年的台灣國際蘭展今天上午開幕，蔡英文總統率農委會主委陳吉仲與台南市長黃偉哲等地方人士、美國在台協會理事主席孫曉雅等外國使節到場見證。蔡英文總統表示，大家都很期待這次蘭展，蘭協推出的烏克蘭國旗顏色蘭花已經引起世界關注，除了表達台灣對烏克蘭的支持，更是展現台灣傲人的農業技術，「讓台灣能夠被世界看到」。

「我一定要讓台灣的蘭花在國際上維持領先的地位」。蔡英文總統說，感謝蘭協把有意義的烏克蘭蘭花送到總統府，讓國際的來賓都能看到；她也在社群平台介紹這一款蘭花在國際蘭展展出。這裡是全球最大的蘭花生產聚落，蘭花是台灣的驕傲，也是台灣跟世界的重要連結；全世界1/3的蘭花產自台灣，前年栽培面積已經達到986公頃連產值超過6.3億。

她說，過去兩年為維持在美國日本市場，政府提供外銷獎勵航空服務，在逆勢中台灣蘭花外銷金額去年創下外銷歷史新高，比前年成長了10%；不論在美國日本荷蘭越南加拿大都可以看到台灣蘭花的身影，感謝業者打造了優質產品，也謝謝蘭協、黃偉哲市政府團隊投入，打造這個世界舞台。

蔡英文總統在參觀時詢問「嘉德麗雅蘭的花期有多長？」得知飄香花期有兩到三個月時頻頻點頭；也很訝異業者能夠培育出一株321朵，她也詢問了未來培育種苗方向、如何加快拖鞋蘭成長速度，因為一般要長達8到10年。

黃偉哲代表台南市民歡迎各界來參加疫情影響睽違兩年的台灣國際蘭展；他說，2005年舉辦至今已成為並列東京、世界蘭展為三大蘭展，提供蘭花展示的國際舞台，展現台灣蘭花的實力。今年蘭展以「蘭花奇幻世界」為主題，20萬株蘭花、800種以上品種的蘭花在5500坪室內外展開在擬真的童話故事裡。蘭花生技園區占地175公頃，是全世界最大的單一基地，84家業者營業額達211億元，這是台南市府年度最大活動之一，結合觀光產業帶動國際連結與周邊經濟產業發展。

陳吉仲表示，他感謝蘭協還有市政府努力，去年蘭花外銷高達新台幣60億元創歷年新高，因為我們品質非常好，在全世界的蝴蝶蘭消費者買到的三盆就有一盆是台灣生產。

孫曉雅表示，很高興來參加蘭展，被美麗蘭花圍繞是很奇妙的經驗；她肯定主辦單位的努力「很榮幸能夠在這裡見證」，台灣蘭花去年銷美7500萬美元、是美國進口主力花種；除了台灣的科技實力也見證了台灣的綠色產業蓬勃發展。收到噴漆烏克蘭國旗顏色的烏克蘭蘭花，是代表美國跟台灣支持烏克蘭的象徵。