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遭爆餐會未戴口罩 蔣萬安：向認真遵守防疫規定國民致歉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安。本報資料照
國民黨立委蔣萬安。本報資料照

可望代表國民黨參選年底台北市長的立委蔣萬安，遭爆昨天出席餐會時沒戴口罩逐桌致意，因蔣過去曾酸衛福部長陳時中「把選舉比防疫看的重要」，也遭質疑自我打臉。蔣上午受訪時，坦然承認疏失，向全民道歉。

蔣萬安表示，政治人物跑行程本來就應以最高的標準來要求自己，過去一向如此，對這次的疏失，「我向認真遵守防疫規定的所有國民致歉」，未來也會更加謹慎，確保自己與團隊成員嚴格遵守指揮中心的防疫規範。

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