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18歲公民權決戰立院 青年：不給投票權「大家都遇得到」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院兒少權利促進會會長、時力立委王婉諭今與民進黨、民眾黨立委及青年團體，共同穿上高中制服，呼籲朝野立委投下18歲公民權修憲案同意票。記者吳亮賢／攝影
立法院兒少權利促進會會長、時力立委王婉諭今與民進黨、民眾黨立委及青年團體，共同穿上高中制服，呼籲朝野立委投下18歲公民權修憲案同意票。記者吳亮賢／攝影

立法院院會今將處理18歲公民權修憲案，立法院兒少權利促進會會長、時力立委王婉諭今與民進黨、民眾黨立委及青年團體，共同穿上高中制服，呼籲朝野立委投下同意票。青年團體更正告立委們，「18歲時不給年輕人投票權，2年後年輕人依然能夠取得投票權，大家都遇得到，這件事情大家都會記得」。

王婉諭指出，上一次修憲通過已是2005年，台灣社會早已經歷劇烈改變，卻始終沒能在修憲上再踏出一步，18歲公民權不僅象徵著世代正義，更是新生民主國家的使命，朝野應進場投下同意票，「別讓這屆的立法院成為修憲失敗的歷史罪人」。時力立委邱顯智呼籲，希望國民黨能夠聽到年輕世代的聲音，出席並且參與投票，完成歷史性的一刻。

立法院兒少權利促進會會長副會長、民進黨立委羅美玲表示，「投票年齡門檻下修」與「擴大青年公民參政權」已是世界趨勢，而台灣遠遠落後，呼籲朝野能一致支持；民進黨立委鍾佳濱則暗酸國民黨，遲不願意對18歲公民權表態，好像擔心給了這兩個年齡層的年輕人公民權後，未必會在大選支持他們，「這個心態比百貨公司週年慶還小氣，好像規定我給你現金回饋，你一定要到我店裡來消費一樣」。

立法院兒少權利促進會會長副會長、民眾黨立委邱臣遠表示，在3月29日青年節的前夕，要給全國的青年、人民及新的世代一個最好的禮物，要還權於青年，呼籲朝野撇開政黨考量共同支持；民眾黨立委賴香伶表示，今天院會的投票希望是快樂且有希望的，「如果今天沒有過，我們對不起年輕人」。

台灣青年民主協會理事長張育萌認為，年輕人沒辦法理解，為何選出113位立委，四個黨團在選前、選後也都陸續表態支持18歲公民權修憲，卻有可能會在院會表決不通過，期待四個黨團都一起落實選前承諾。台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖表示，公民團體會一個一個檢視今天的投票狀況，看哪位委員在拜會時保證沒問題，但表決時說的跟做的卻不一樣，「大家都遇得到，這件事情大家都會記得」。

台灣高中職學生自治聯盟主席張豐溢表示，大部分的青少年是有能力可以決定公共政策、投票選舉等權利，這個社會需要更多的聲音，才會是一個民主、多元的社會，呼籲朝野放下成見，不要再將18歲公民權當作是談判籌碼，一起投下同意票。

青年 投票 修憲

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