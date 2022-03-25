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影／2024與郭董搭檔？ 侯友宜：現在最重要把市政做好

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席新住民國際時尚產學活動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午出席新住民國際時尚產學活動。記者李定宇／攝影

鴻海創辦人郭台銘上午出席「資通安全與科技發展策進會」成立大會，針對郭台銘盛傳2024競選總統大位，新北市長侯友宜今表示，郭台銘是全國在經濟發展產業裡面具有非常高貢獻的人才，很期待他能夠為中華民國、為國家多做一點事，然後也願意承擔更多的責任，非常期待也很希望祝福，就像在疫苗不足的時候他願意挺身而出，期待也祝福郭董，讓郭董很多專業可以在這個國家做更大的貢獻。

對於2024是否有機會跟郭台銘搭檔參選正、副總統？侯友宜則說，現在最重要的還是把新北市的市政做好，因為市政還有很多繁瑣的地方有待做好更精進，讓市民朋友能夠更了解市政作為，所以還是要努力好好的做。

另外，侯友宜說，18歲公民投票權修憲，不但贊成也希望能夠快速通過修憲，讓18歲都能夠擁有公民投票權。針對蔣萬安24日晚上出席公園處企業工會111年度勞工教育聯誼餐會，被民眾拍下他沒戴口罩就到各桌打招呼，侯友宜則說，防疫中央有相關的規定，就按照中央相關規定來做。

侯友宜 郭台銘

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