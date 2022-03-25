18歲公民權今見分曉 柯建銘：朱立倫別當逃兵總司令

立法院會今將處理攸關18歲公民權的修憲案，國民黨態度成為修憲成功與否關鍵。民進黨立法院黨團總召柯建銘今受訪時再次向國民黨主席朱立倫喊話，「別當逃兵總司令」，他也直言，對於修憲是否成功，是既期待又害怕，仍期待國民黨可以加入修憲行列。

民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團均表態支持18歲公民權修憲，但3個黨團總計有69席，修憲案門檻需要全體4分之3的立委出席，還缺關鍵16席，國民黨是否出席及投票，成為關鍵。

柯建銘表示，今天是18歲公民權修憲案關鍵時刻，朝野必須面對，否則公民複決可能無法趕上年底選舉，他也強調，修憲門檻高，要朝野共識才有機會送出立院，交由公民複決，「國民黨不要嘴巴上支持，實際上又把很多修憲案放進來一起討論，放進來就會沒共識、破局，國民黨不要假贊成真杯葛」。

對於民進黨在公投時反對公投綁大選，如今卻又推動修憲公民複決綁年底大選，遭國民黨質疑雙標。柯建銘說，修憲公民複決要有9百多萬張同意票，門檻非常高，勢必要和大選綁在一起才有機會，且公投和大選有不同法令，絕沒有雙標，「這只是國民黨抵制修憲的推拖之詞」。

柯建銘呼籲，18歲公民權是世界潮流，但過程中國民黨都不來，希望國民黨懸崖勒馬，一同加入修憲行列，他也坦言，對於今天修憲是否成功，是既期待又害怕，「但我們現在沒有放棄國民黨一起加入修憲工程的期待」。