母雞來了？郭台銘現身立院藍委搶上前握手

立法院「資通安全與科技發展策進會」今舉辦成立大會，跨黨派立委皆出席，許久未在政壇場合現身的鴻海創辦人郭台銘，今也現身力挺策進會發起人、子弟兵立委高虹安。郭台銘要離場時，多名國民黨立委更特別上前，一一跟郭台銘握手寒暄，互動相當融洽。

立法院「資通安全與科技發展策進會」由發起人高虹安擔任首任會長，副會長為時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委李德維、民進黨立委林楚茵、鍾佳濱。此外，國民黨立委葉毓蘭、孔文吉、鄭正鈐、陳玉珍、呂玉玲、楊瓊瓔、張育美、民進黨立委高嘉瑜、民眾黨立委張其祿、賴香伶也到場觀禮，並以國民黨立委出席人數最多。