郭台銘現身立院挺高虹安「2024起手式」？郭回3字

民眾黨立委高虹安邀集跨黨派立委發起立法院「資通安全與科技發展策進會」，今舉辦成立大會。許久未在政壇場合現身的鴻海創辦人郭台銘，今也出席觀禮，力挺子弟兵高虹安，不過郭台銘全程未致詞也未安排受訪，對於媒體追問今日出席是否為2024總統大選起手式，他才忍不住回應「想太多」。

成立大會僅邀請郭台銘參與啟動儀式見證及合照，未安排郭致詞發言和受訪，郭預計於立法院停留時間一小時，並於9點50分前往拜會立法院長游錫堃約10分鐘。