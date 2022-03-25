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郭台銘現身立院挺高虹安「2024起手式」？郭回3字

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘與立委高虹安。記者吳亮賢／攝影
鴻海創辦人郭台銘與立委高虹安。記者吳亮賢／攝影

民眾黨立委高虹安邀集跨黨派立委發起立法院「資通安全與科技發展策進會」，今舉辦成立大會。許久未在政壇場合現身的鴻海創辦人郭台銘，今也出席觀禮，力挺子弟兵高虹安，不過郭台銘全程未致詞也未安排受訪，對於媒體追問今日出席是否為2024總統大選起手式，他才忍不住回應「想太多」。

成立大會僅邀請郭台銘參與啟動儀式見證及合照，未安排郭致詞發言和受訪，郭預計於立法院停留時間一小時，並於9點50分前往拜會立法院長游錫堃約10分鐘。

郭台銘進場時，大批媒體上前詢問民生、能源、政治等議題，但郭台銘全程保持微笑未回應，在工作人員安排入席後，媒體仍不斷詢問他今天力挺高虹安，是否代表2024總統大選起手式，這時他才忍不住說，「想太多」。

鴻海創辦人郭台銘。記者吳亮賢／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者吳亮賢／攝影
鴻海創辦人郭台銘與立委高虹安。記者吳亮賢／攝影
鴻海創辦人郭台銘與立委高虹安。記者吳亮賢／攝影

郭台銘 立法院 高虹安

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