聽新聞
test
0:00 / 0:00
郭台銘現身立院挺高虹安「2024起手式」？郭回3字
民眾黨立委高虹安邀集跨黨派立委發起立法院「資通安全與科技發展策進會」，今舉辦成立大會。許久未在政壇場合現身的鴻海創辦人郭台銘，今也出席觀禮，力挺子弟兵高虹安，不過郭台銘全程未致詞也未安排受訪，對於媒體追問今日出席是否為2024總統大選起手式，他才忍不住回應「想太多」。
成立大會僅邀請郭台銘參與啟動儀式見證及合照，未安排郭致詞發言和受訪，郭預計於立法院停留時間一小時，並於9點50分前往拜會立法院長游錫堃約10分鐘。
郭台銘進場時，大批媒體上前詢問民生、能源、政治等議題，但郭台銘全程保持微笑未回應，在工作人員安排入席後，媒體仍不斷詢問他今天力挺高虹安，是否代表2024總統大選起手式，這時他才忍不住說，「想太多」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言