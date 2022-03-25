快訊

最後通牒！俄軍接最終命令、烏俄戰爭「結束時間點」曝

世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

財產僅多2萬 賴品妤：後悔沒買航運股財產沒顯著增加

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
賴品妤昨晚拍攝影片回應說明，她說，在成為立委前或立委後也沒有甚麼特別購買衍生性金融商品，雖然她很後悔沒買航運股。也因此在財產上面沒有顯著的增加，是可以想像的狀況。圖／賴品妤服務處提供
賴品妤昨晚拍攝影片回應說明，她說，在成為立委前或立委後也沒有甚麼特別購買衍生性金融商品，雖然她很後悔沒買航運股。也因此在財產上面沒有顯著的增加，是可以想像的狀況。圖／賴品妤服務處提供

據最新的財產申報賴品妤的存款與上期相比，僅多了2萬，為19萬7941元，被網友戲稱「最窮立委」。賴品妤昨晚拍攝影片回應說明，她說，在成為立委前或立委後也沒有甚麼特別購買衍生性金融商品，雖然她很後悔沒買航運股。也因此在財產上面沒有顯著的增加，是可以想像的狀況。

賴品妤說，昨天監察院廉政專刊184期出刊，公布新一期公職人員財產申報後，許多記者朋友與民眾來關心她的財產狀況怎麼那麼少，她想簡單解釋一下，首先，她出社會之後就是在立法院當助理，領的就是一般助理的薪水，過去也沒有甚麼特別的副業。

賴品妤表示，在成為立委前或立委後也沒有甚麼特別購買衍生性金融商品，雖然她很後悔沒買航運股。也因此在財產上面沒有顯著的增加，是可以想像的狀況。

她指出，因為她是區域立委，除了國會辦公室之外，還要經營兩個服務處與幾個聯絡點，所以許多不足之處會用我這邊來支出。舉個例子，去年公投說明會我自己也支付了許多文宣費。還有一點，許多像她一樣新一代的政治人物也是沒甚麼特別的副業或是投資，民意代表就是她們的本行，因此希望大家多多關心她們的問政、地方政策，這樣才是正本清源之道。

賴品妤 財產申報

延伸閱讀

汐止舊金龍公園閒置 地方盼開闢停車場

民主活水、新潮流人馬同天登記議員初選 較勁意味濃

最窮立委？賴品妤財產曝光「年增2萬」 網友笑：花在Cosplay上嗎

許智傑爆料 鄭文燦要陳時中選桃園市長「保證會贏」

相關新聞

郭台銘現身立院挺高虹安「2024起手式」？郭回3字

民眾黨立委高虹安邀集跨黨派立委發起立法院「資通安全與科技發展策進會」，今舉辦成立大會。許久未在政壇場合現身的鴻海創辦人郭...

影／18歲公民權修憲案今表決 跨黨派立法發聲力挺

立法院今天將進行攸關「18歲公民權」的憲法修正案表決，跨黨派立委鍾佳濱（前左起）、邱顯智、邱臣遠、王婉諭、羅美玲、洪申翰...

郭台銘現身立院 出席跨黨派資安策進會

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（25）日現身立法院，出席跨黨派資安策進會。

財產僅多2萬 賴品妤：後悔沒買航運股財產沒顯著增加

據最新的財產申報，賴品妤的存款與上期相比，僅多了2萬，為19萬7941元，被網友戲稱「最窮立委」。賴品妤昨晚拍攝影片回應...

照片看歷史／2001年棒球亞錦賽 中華隊預賽全勝贏南韓奪冠

2001年3月25日第廿一屆亞洲棒球錦標賽冠軍戰因雨「泡湯」，但中華隊以預賽四戰全勝的戰績躍登王座，這是中華隊在巳睽違十二年後，再度獲得亞洲賽冠軍。

俄烏戰滿月／戰事若拖五月不只俄烏苦 「大家褲袋都要勒緊」

全球經濟原本已經拋開疫情陰霾，走向復甦之路，二月底突如其來的俄烏戰爭，成為最大黑天鵝。俄烏大戰使得供給面惡化，通膨問題一發不可收拾，和談始終未見明確進度，甚至傳出戰事可能持續到五月，屆時不只通膨，連全球經濟能不能挺得住都是疑問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。