財產僅多2萬 賴品妤：後悔沒買航運股財產沒顯著增加

據最新的財產申報，賴品妤的存款與上期相比，僅多了2萬，為19萬7941元，被網友戲稱「最窮立委」。賴品妤昨晚拍攝影片回應說明，她說，在成為立委前或立委後也沒有甚麼特別購買衍生性金融商品，雖然她很後悔沒買航運股。也因此在財產上面沒有顯著的增加，是可以想像的狀況。

賴品妤說，昨天監察院廉政專刊184期出刊，公布新一期公職人員財產申報後，許多記者朋友與民眾來關心她的財產狀況怎麼那麼少，她想簡單解釋一下，首先，她出社會之後就是在立法院當助理，領的就是一般助理的薪水，過去也沒有甚麼特別的副業。

賴品妤表示，在成為立委前或立委後也沒有甚麼特別購買衍生性金融商品，雖然她很後悔沒買航運股。也因此在財產上面沒有顯著的增加，是可以想像的狀況。

她指出，因為她是區域立委，除了國會辦公室之外，還要經營兩個服務處與幾個聯絡點，所以許多不足之處會用我這邊來支出。舉個例子，去年公投說明會我自己也支付了許多文宣費。還有一點，許多像她一樣新一代的政治人物也是沒甚麼特別的副業或是投資，民意代表就是她們的本行，因此希望大家多多關心她們的問政、地方政策，這樣才是正本清源之道。