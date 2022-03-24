林俊憲酸謝龍介歹銅舊錫 黃子哲：啦啦隊吐不出象牙？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨提名台南市議員謝龍介參選年底台南市長，遭民進黨台南市立委林俊憲酸「歹銅舊錫」磨不成鋼鐵。國民黨發言人黃子哲在臉書表示，連場上選手、民進黨籍台南市長黃偉哲都展現風度表達祝福，只是場外啦啦隊的林吐不出象牙？

對於林俊憲以「文旦丟水庫」、「藏國旗」，批評謝龍介缺乏誠信。黃子哲說，前者早有農民澄清是口誤，也替謝喊冤；後者更不知跟誠信有什麼關係，林「張冠李戴、不知所云」。

黃子哲反問，林俊憲過去當民進黨發言人時，對是否開放含萊克多巴胺肉品進口，曾堅持「牛豬分離」，如今卻幫忙大開萊豬進口之門，才是言而無信之人，怎麼有臉談誠信？是在做賊的喊捉賊？

黃子哲認為，林俊憲委員其實口才便給，平時翩翩風度，對於年底台南市長選舉也應誠如黃偉哲所期盼，就來場君子之爭，才是標準答案，否則形象毀於一旦甚是可惜。

台南 林俊憲 黃子哲

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