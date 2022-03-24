18歲公民權修憲案明闖關 江啟臣：支持該案交人民複決

公民權下修至18歲修憲案明在立法院闖關，國民黨團內對是否投票支持仍拉扯中。國民黨立委江啟臣晚間表態，會落實支持18歲公民權主張，明天支持該項修憲提案，以利還權於民，交給人民做最後複決，讓國家的主人決定國家的未來。

但江啟臣也批評，在此次推動修憲過程，總計81個修憲提案，但在立院居絕對多數的民進黨主導下，修憲委員會僅排10次會，還自行推舉主席、決定議題和會議日期，剝奪少數參與權力，最後僅18歲公民權修憲案出委員會。

江啟臣認為，民進黨對少數意見不尊重的一黨獨大式修憲，破壞修憲的莊嚴與莊重，更斲傷建立已久的民主憲政制度，而程序不正義減損具高度共識的18歲公民權修憲案的正當性。

江啟臣說，憲法時刻開啟不易，現在卻因民進黨一黨之私而關閉，明天僅討論18歲公民權修憲案；而民進黨要強推該案明天就快速通過，也只為了想讓修憲複決案合併年底大選舉行，作為政治動員之用，讓其他提案淪點綴裝飾配角。