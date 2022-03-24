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修憲關鍵時刻 柯建銘：朱立倫不要成為逃兵總司令

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨團總召柯建銘。本報資料照片

立法院會明天將處理攸關18歲公民權的修憲案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，請國民黨在修憲關鍵時刻，共同加入修憲行列、一同寫歷史，不要「假贊成、真杯葛」，請國民黨不要當修憲逃兵，明天外界也會看黨主席朱立倫的領導，難道朱立倫要做一個逃兵的總司令？

民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團均表態支持18歲公民權修憲，但3個黨團總計有69席，修憲案門檻需要全體4分之3的立委出席，還缺關鍵16席，明天藍綠兩黨都會事先開黨團會議，進入大會討論後，會針對大題先發言，再逐條討論，之後表決。

柯建銘說，18歲公民權必須明天要出院會，因為已很接近時間，還要公告半年，若明天未通過，這會期已不大可能，且即便明天出院會，但年底複決要900多萬票，門檻非常高，各黨都要下來宣傳才會成功，現在已是歷史時刻，是修憲最成熟的時候，不要變成「三缺一」的修憲。

柯建銘說，國民黨上會期一直拖延修憲，連開個召委會議也在拖，跟修憲委員會召委李貴敏講過開5場公聽會和5場委員會，但國民黨都抵制 出席，最後三黨有共識18歲公民權出委員會，朝野協商時，國民黨立委也在用各種理由杯葛，例如說扯修憲怎能併大選，或是「假贊成、真杯葛」18歲公民權。

「明天是國民黨要掀牌的時候，」柯建銘說，兩黨都會先開黨團會議，各黨共有16人發言，之後表決，國民黨可能贊成、也可能提對案或是退席等，無論如何，歷史都會看，誰出席、誰沒出席，面對修憲，沒有一秒鐘遲疑的空間，要考驗國民黨的政治智慧。

修憲 國民黨 柯建銘

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