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國民黨醫委會：防疫應學蔣萬安 莫忘市民需要

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安。 聯合報系資料照片／記者周志豪攝影
國民黨立委蔣萬安。 聯合報系資料照片／記者周志豪攝影

去年桃園防疫旅館失守「諾富特事件」，對無數民眾造成傷害，國民黨醫療委員會今天發聲明表示，全球疫情尚未解除，縣市長如果只關心選舉，而忽略應該照顧台灣人民、甚至跨區到台北評點候選人能力值，豈不是向昭告「自己太閒」嗎？

國民黨醫療委員會說，台灣近一年多來的國門失守、疫情擴散，出包的地方首長有負起政治責任嗎？當立委蔣萬安最早提出紓困條例草案，並試圖解決因疫情所造成的產業蕭條、市民失業等問題時，地方首長有留意桃園機場防疫等弊端嗎？

聲明指出，人命關天，豈容兒戲！當民眾盼望地方首長能善盡防疫責任，而非出事後才拉台北萬華背鍋救援，這些需要與期待，地方父母官有做到嗎？

醫委會說，單純就抗疫防疫的建樹，蔣萬安絕對不輸給任何一位縣市首長，他是最早提出要發展疫苗、採購疫苗，以及發放現金紓困的政治人物，更是在政府消極處理因接種疫苗而受害的民眾時，挺身而出，積極為受害者爭取救濟補償的機會。

醫委會說，蔣萬安不願耍政治嘴皮子，更不願去玩弄政治權謀，他是一個腳踏實地的政治家，呼籲地方父母官牢記桃園「諾富特」的血淚教訓，多用心思，把自己的市政本務做好，並多關注市民的需要。

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