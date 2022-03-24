聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨醫委會：防疫應學蔣萬安 莫忘市民需要
去年桃園防疫旅館失守「諾富特事件」，對無數民眾造成傷害，國民黨醫療委員會今天發聲明表示，全球疫情尚未解除，縣市長如果只關心選舉，而忽略應該照顧台灣人民、甚至跨區到台北評點候選人能力值，豈不是向昭告「自己太閒」嗎？
國民黨醫療委員會說，台灣近一年多來的國門失守、疫情擴散，出包的地方首長有負起政治責任嗎？當立委蔣萬安最早提出紓困條例草案，並試圖解決因疫情所造成的產業蕭條、市民失業等問題時，地方首長有留意桃園機場防疫等弊端嗎？
聲明指出，人命關天，豈容兒戲！當民眾盼望地方首長能善盡防疫責任，而非出事後才拉台北萬華背鍋救援，這些需要與期待，地方父母官有做到嗎？
醫委會說，單純就抗疫防疫的建樹，蔣萬安絕對不輸給任何一位縣市首長，他是最早提出要發展疫苗、採購疫苗，以及發放現金紓困的政治人物，更是在政府消極處理因接種疫苗而受害的民眾時，挺身而出，積極為受害者爭取救濟補償的機會。
醫委會說，蔣萬安不願耍政治嘴皮子，更不願去玩弄政治權謀，他是一個腳踏實地的政治家，呼籲地方父母官牢記桃園「諾富特」的血淚教訓，多用心思，把自己的市政本務做好，並多關注市民的需要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言