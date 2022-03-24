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紐西蘭辦事處代表拜會台南 黃偉哲：盼深化雙方合作

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表（左）今天拜訪台南市長黃偉哲。圖／台南市府提供
紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表（左）今天拜訪台南市長黃偉哲。圖／台南市府提供

紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表(Director Mr. Mark Pearson)今天拜會台南市政府，這是馬嘉博代表第一次到訪台南，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩一同歡迎蒞臨，黃偉哲表示，紐西蘭與台南同樣擁有自然美景跟豐富的物產資源，防疫也做得很好，希望能更深化在農業、觀光、文化以及科技產業等面向的合作。

黃偉哲熱情邀請剛上任的馬嘉博代表多搭高鐵來享受台南風情，台南在2024年將迎接建城400周年，將會有相當多的文化活動，歡迎馬代表及紐西蘭的朋友們多來交流。黃偉哲說他個人相當喜愛紐西蘭知名的水果品牌「Zespri」，台南也有很多美味的水果，希望馬代表都品嘗看看。

馬嘉博代表表示，紐西蘭與台灣簽有《台紐經濟合作協定》，他上任後也會繼續推動更多商務上的交流，並希望介紹紐西蘭的技術人員來台南，在農業、科技等方面進行切磋，也將繼續推動觀光、文化以及學生交流。

馬嘉博2022年1月正式抵任紐西蘭商工辦事處代表，過去曾派駐過日本及韓國等國，並曾擔任亞太經濟合作會議(APEC)紐西蘭方的「商業夥伴關係」首席顧問等職。台南市府也邀請他參加明天在台南後壁區所舉辦的國際蘭展開幕式。

紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表（左）今天拜訪台南市長黃偉哲。圖／台南市府提供
紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表（左）今天拜訪台南市長黃偉哲。圖／台南市府提供
紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表（左）今天拜訪台南市長黃偉哲。圖／台南市府提供
紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表（左）今天拜訪台南市長黃偉哲。圖／台南市府提供

台南 紐西蘭 黃偉哲

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