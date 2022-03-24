陳建平退出鏡電視 蔡壁如：典型民不與官鬥
鏡電視前董事長陳建平今表示，他發現不合常規的交易，部分董事卻以「干涉新聞」抹黑、罷黜他，且鏡電視背後有複雜的政商媒關係糾纏不清，已有違他當初接任董座的初衷，決定退出明天改選的鏡電視董事會。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，陳建平宣布退出鏡電視董事會是典型的「民不與官鬥」，但是正常民主國家應該這樣嗎？
蔡壁如指出，從鏡電視事件當中，可看到這麼多的破綻、這麼多的證據可以證明鏡週刊社長裴偉仍控制整個鏡電視的運作，但即使在野黨召開多少次記者會、提出多少證據，向NCC索資多少次，NCC主委陳耀祥就是聞風不動。
蔡壁如質疑，陳耀祥罔顧自己訂出的規範，無視鏡電視的違規事實，也要強行護航，「背後究竟是誰在給他撐腰？」今天鏡電視前董事長陳建平宣布退出鏡電視董事會，是典型的「民不與官鬥」，但是正常民主國家應該這樣嗎？
蔡壁如批評，新聞電視台的獨立性與公正性，是民主國家的最後底線，當政治黑手操弄媒體，如此赤裸裸的碾壓新聞獨立，當人民開始不信任政府的時候，也是民主危機的開始。
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