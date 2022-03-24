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邱太三說兩岸互相承認主權？ 國民黨：不認同違憲主張

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

對於陸委會主委邱太三今日「兩岸應該互相承認主權」的說法，國民黨表示，該主張已經違憲違法，不能認同。

國民黨認為，關於國家領土主權涵蓋的範圍、兩岸的現狀，以及未來努力的方向，中華民國憲法及增修條文早有明定，並以此為基礎制定「台灣地區與大陸地區人民關係條例」來規範兩岸事務。

民進黨作為中華民國的執政黨，陸委會作為兩岸政策的主管單位，自然有維護憲政秩序穩定的責任和依憲施政的義務。邱太三的主張，事實上已經違憲違法，同時也衝擊兩岸的政治默契和溝通基礎，反而讓恢復交流協商變得更加困難。

國民黨強調，雖然可以理解邱太三昨日在立法院的發言，與希望改善兩岸關係的努力，但是今日的補充發言，恰好抹去了昨日的善意，對於兩岸關係並無助益。

國民黨呼籲陸委會，如果真的想改善兩岸關係，那麼擁護現有的憲政體制和規定，回歸既有的兩岸對話基礎，盡可能的維護兩岸關係和平穩定，相信這才是改善兩岸關係最務實、最有可能的一條路。

國民黨 陸委會 邱太三

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