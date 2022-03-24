台插畫家參展遭陸打壓 外交部譴責北京「政治汙手」

關於台灣插畫家在義大利波隆那（Bologna）書展因中國大陸施壓，導致參展作品國名遭遮蓋；我外交部今表示，對中方將其政治汙手伸進國際文化活動，表達最嚴厲譴責及高度遺憾，並呼籲義大利相關單位發揮勇氣，拒絕中方不當霸凌。

立委黃國書今在立法院提及此事，要求文化部、外交部等單位應有具體作為和態度，宣示立場。外交部發言人歐江安今指出，我國卓姓插畫家參加第59屆「義大利波隆那兒童書展」獲獎，卻遭中國向當地政府施壓，要求其參展作品的國名必須改為「Taiwan-China」。

歐江安表示，針對主辦單位最後擅自決定遮蓋我國參展畫家作品的國名一事，我駐義大利代表處已於第一時間向義大利政府及主辦單位表達抗議並要求改正，同時透過義大利國會議員協助交涉。

歐江安說，「外交部對中國將其政治汙手伸進國際文化活動，表達最嚴厲譴責及高度遺憾」，將責成駐館持續透過各種管道，維護我國國家尊嚴及我參展國人的公平待遇。

外交部重申，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際場域宣稱代表台灣或矮化我國人參與活動使用的國名。由於中國政府不當施壓，連文化藝術領域也遭到中國政府的荼毒；中方霸道打壓行徑將遭到台灣人民及國際社會的唾棄。

歐江安表示，台灣與義大利兩國共享民主、自由、人權等普世價值；我國鄭重呼籲義大利相關單位發揮勇氣，拒絕中方不當霸凌，應強化與台灣等民主陣營夥伴的合作與文化交流，共同抵抗政治壓迫。