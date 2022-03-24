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高雄綠主委改選兩大派系廝殺 正國會動向受關注

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委趙天麟身兼高雄市黨部主委，他尋求主委連任，3月26日起主委職務將請假，直到選舉結束。本報資料照片
民進黨立委趙天麟身兼高雄市黨部主委，他尋求主委連任，3月26日起主委職務將請假，直到選舉結束。本報資料照片

民進黨今年5月即將舉行地方黨部主委改選，高雄市黨部主委趙天麟尋求連任，新潮流將出馬挑戰，呼聲頗高的立委許智傑今天為同系統多位市議員參選人新秀打氣，展現走出鳳山區政治能量，嗅得出備戰意味，是否參選主委，他今天給的答案仍是「評估中」。湧言會、新潮流在高雄各有一定黨員組織實力，另一派系正國會被視為可能左右選情關鍵力量。

民進黨高雄市黨員數約有6萬，選舉前90天完成繳交黨費才有投票權，初步清查，2022高雄市黨部主委選舉，有選舉資格者約5萬人，比2年前主委選舉人數3萬7千人相比，多出1萬多人。

正國會「高雄總督導」陳啟昱說，黨員有一定自主性，正國會近期將開會討論，對黨部主委一役，究竟是會有特定支持對象或採開放，目前還沒有決議。

親近正國會的高雄市議員韓賜村說，對黨部主委這一局，「不介入大人之間紛爭」，眼前先拚市議員初選過關更重要。

民進黨即將舉行進行全國黨部主委、全國黨代表、市代表改選，照慣例尋求連任的主委要提前請假，趙天麟表示，他會爭取主委連任，3月26日起請假，直到選舉結束。

對於新潮流將派人出馬挑戰，趙日前淡定回應，不會將挑戰視為惡意，菊系若派一軍來選，至少是用行動證明，這2年黨部戰鬥力及能量有被看見，派系競爭是「正常能量釋放」。

趙天麟也說，他當主委期間深耕基層、政見逐一落實，距高雄市議會席次過半剩最後一哩路，他會尋求主委連任，帶領黨公職輔選市長陳其邁高票連任、議會席次過半，要為民進黨締造執政高雄最佳政績。

湧言會市議員林智鴻說，趙天麟當主委後，提振黨部形象、執行力及戰鬥指數，「房子蓋一半，師傅不能換」 ，力挺趙繼續帶領黨部及黨員，為2022地方選舉打下漂亮一仗。

許智傑近期已頻頻下鄉拜訪，他身旁人士評估，正國會骨幹不少是原高雄縣人士，這部分會是許智傑的優勢。

許智傑今天下午為投入市議員初選的民進黨新人蘇致榮、黃彥毓、林慧欣、湯詠瑜、黃偵琳打氣，鼓勵他們勇往直前，也意有所指地說「希望幫這些相對沒有資源的新人發聲」，頗有絃外之音。要投入民進黨鳳山區市議員初選的菊系成員蘇致榮說，許智傑問政風格較溫和，適合當「桶箍」角色凝聚黨員向心力，支持許智傑出馬。

民進黨高雄立委許智傑（右三）今天為同系統多位市議員參選人新秀打氣，似乎在為備戰參選黨部主委暖身。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄立委許智傑（右三）今天為同系統多位市議員參選人新秀打氣，似乎在為備戰參選黨部主委暖身。記者王慧瑛／攝影

2022大選 民進黨 高雄市 趙天麟 許智傑 湧言會

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