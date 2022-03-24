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美關注台灣遠洋漁業勞動人權 尋求科技解套方案

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國在台協會（AIT）和行政院農業委員會漁業署共同主辦「台灣遠洋漁業發展暨外籍漁工勞動環境座談會」台北科技場閉幕，AIT副處長柯傑民（右）、行政院政務委員兼發言人羅秉成（中）出席致詞。記者張加／攝影
美國在台協會（AIT）和行政院農業委員會漁業署共同主辦「台灣遠洋漁業發展暨外籍漁工勞動環境座談會」台北科技場閉幕，AIT副處長柯傑民（右）、行政院政務委員兼發言人羅秉成（中）出席致詞。記者張加／攝影

台灣遠洋漁業涉及強迫勞動，遭美國關切，台美盼運用科技等工具改善相關問題，共同合作徵求科技方案，以因應外籍與弱勢船員面對的強迫勞動風險。

美國在台協會（AIT）和行政院農業委員會漁業署共同主辦「台灣遠洋漁業發展暨外籍漁工勞動環境座談會」台北科技場今閉幕，AIT副處長柯傑民、行政院政務委員兼發言人羅秉成出席致詞。

柯傑民（Jeremy Cornforth）提及，美國最近對於一些發生在台灣漁船上施虐情形報導的關注，並非只是針對台灣的漁業部門，而其實是更廣泛、全球性共同努力，運用各種不同工具來打擊美國供應鏈中強迫勞動情形的一環。

羅秉成致詞稿指出，為改善長久以來的問題，政府已提出漁業與人權行動計畫，目前已在最後整理階段。

羅秉成表示，在這分行動計畫中，除相關法規的調整修正，以健全法制制度外，也將推動對高風險漁船裝設CCTV，期望透過科技方式尋求解套方案；此外，也將鼓勵漁船裝設WIFI，增加外籍船員在海上作業時與外界聯繫的管道。

柯傑民致詞說，AIT、漁業署、台灣微軟、資策會共同合作，徵求科技方案提案，將提供新台幣30萬至80萬不等的數筆小額獎助金，用於領導開發和示範應用創新技術，以因應外籍與弱勢船員面對的強迫勞動風險，並簡化海上緊急情況的預防、通報和應變程序。

美國國務院去年7月發布的「2021年人口販運問題報告」，雖然台灣符合消除人口販運問題的最低標準，但因遠洋漁業持續存在人口販運的問題，再度被美國點名；2020年，美國勞動部將台灣遠洋漁獲列入「童工及強迫勞動製品清單」。

美國在台協會 遠洋漁業 羅秉成

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