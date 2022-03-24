8成民眾挺烏克蘭 7成支持制新憲

今天出手幫助烏克蘭，國際才會在台灣有難時伸出援手！台灣制憲基金會24日公布民調結果，超過8成民眾支持烏克蘭積極對抗入侵者。針對國內仍有不支持烏克蘭的聲音，如無須援助長年賣武器給中國的烏克蘭，台灣制憲基金會副執行長宋承恩回應指出，有8成民眾不買單這種理由，他相信台灣還是能作出明確的判斷。

此外，民調也針對台灣正名制憲的議題進行調查，結果顯示，有超過7成的民眾支持制定新憲法，台灣教授協會副會長陳俐甫分析說，雖比例較上次民調有所下降，可見有民眾認為現在不是制定新憲法的時機，但政黨仍應正視此高達7成的民意。

台灣力挺烏克蘭

民調結果也顯示，超過8成民眾力挺「烏克蘭人民抵抗入侵者」，其中年輕族群的支持比例最高。而針對如果台灣面臨戰事，有74%的民眾願意挺身捍衛國家；而84%的民眾支持定期進行全國國防演訓，更有70%的民眾樂見「不分男女全民皆兵」的改革。

由於烏克蘭長期賣武器給中共，台灣仍有不支持烏克蘭的聲音，宋承恩指出，民調結果顯示，大多數不買帳為侵略者開脫的理由，代表台灣選民還是有清楚的判斷。陳俐甫亦說，畢竟目前是「地球村」，今日出手幫助烏克蘭，有一天台灣需要幫忙時，國際才會伸出援手。

此外，民調也針對台灣與國際關係進行調查，有超過81%的民眾都表示，支持台灣應與美國建交，更有75%的民眾認為，應以「Taiwan台灣」的名義與美國建交。陳俐甫表示，上述兩個民調結果的差距，就顯示了台灣「中華民國派」與「台灣派」的差別，並民調破除了「中華民國派」仍為台灣主流的看法。

夾帶正名制憲議題

民調也針對「正名、制憲」進行民調後發現，有61.8%的民眾支持將「中華民國」更名為「台灣」、而有超過70%的民眾支持制定新憲法。陳俐甫指出，制憲民調相較上次稍降。

他認為原因是，蔡英文近年成立制憲基金會卻一事無成，未曾在立院或媒體形成焦點。他指出，7成支持制憲的比例很難再成長，因為民眾不認為憲法現在可以立刻進行改革。但他也強調，一直以來仍有7成民眾支持制憲，呼籲各政黨重視此結果，並在這幾個月中作出有意義的發言。

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