邱太三要兩岸互相承認主權 馬辦：那陸委會就不存在了

陸委會主委邱太三今天表示，和大陸協商，過去國民黨馬前總統的說法「互不承認主權、互不否認治權」已不足，現在應「互相承認主權」。前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，如果相互承認主權，就只剩外交部，沒有陸委會，邱太三是不是要修憲把自己廢掉呢？

邱太三昨日對兩岸協商釋出訊號稱，如果「維護中華民國主權」不算台獨的話，是跟大陸談判時一個比較好的基本條件；今天進一步說明，他的主張跟藍營不太一樣，過去國民黨馬前總統的說法「互不承認主權、互不否認治權」已不足，應「互相承認主權」。

蕭旭岑表示，根據中華民國憲法，兩岸互不承認主權，互不否認治權，馬前總統的主張完全符合中華民國憲法與兩岸人民關係條例規定。建議邱主委讀讀中華民國憲法與兩岸人民關係條例，如此應該會有比較正確的發言。

蕭旭岑表示，按照邱太三的講法，兩岸條例與陸委會都不應該存在了。如果相互承認主權，就只剩外交部，沒有陸委會，邱太三是不是要修憲把自己廢掉呢？