【重磅快評】福島廢排觀察團是調查團 還是觀光團？

很貼心！蔡政府昨天發出即時資訊，指台灣的福島廢水排放觀察團已抵日，無需隔離檢疫，明天開始既定三天行程。政府各級訪問團出國每天絡繹於途，極少見過政府發稿報告「訪問團到了」，這樣曖昧的姿態，很難想像這樣的「觀察團」能有執行福島核廢水排海的調查作用？

蔡政府對這個團姿態如此貼心，出發點不難理解，「觀察團」日本之行回來要為日本核食進口台灣不受福島核廢水排海的安全疑慮背書，因而極端「呵護」訪問團的尊嚴。其實，觀察團的成軍、出訪，台灣已接近卑躬屈膝，難道還要對人民一手遮天？

去年四月，國際原子能總署（IAEA）表示要到日本調查福島高濃度核廢水排海的影響，之後由日本經產省、核管會、東京電力株式會社邀請周邊及相關大國組成「調查團」赴日；抗議日本排放的南韓、中共都獲邀甚至連越南無關放流的遙遠鄰國都獲邀，台灣曾遞件表達抗議，但沒下文。

台灣之後不斷協調日方「我也要去」，好不容易新冠疫情趨緩後獲得同意，但名稱是「觀察團」，行程當然由日方經產省、東電安排，台灣無法自行到福島採樣，包括自一百四十萬噸貯存的鐵桶中取樣，當然更不可能攜回東電實驗室的排放分析樣本。這一點極其關鍵，IAEA上個月的調查團帶回東電樣本，在IAEA的實驗室進一步分析。

高濃度核廢水放流牽涉的採樣是大工程，尤其台灣，不但要考慮福島放流水進入親潮與黑潮匯流後的北太平洋洋流的影響，其黑潮流向更直接影響到台灣；尤其福島外海是世界三大魚場之一，不但台灣漁船前往作業，更還大量進口，是台灣人極端喜好的海產。

蔡政府應是希望觀察團此行能為日本核食進口台灣講些「好話」，但迄今最大問題是訊息不透明。原能會在國會要求下答應在官網設置氚廢水排放專區，其後雖設置專區，但宣導居多，訊息有限；例如最基本的觀察團八位成員名單始終不披露；如果不披露，國人怎麼去判斷這些成員是去調查？還是護航核食進口？

核能界有能力判斷核廢水排海可能影響的專家不少，尤其對海洋生物影響的專家也需入列。先公布觀察團名單吧！