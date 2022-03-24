抗議日本草莓農藥超標 新黨帶一小盒赴疾管署抗議

日本草莓近期頻繁出現農藥超標，衛福部食藥署日前公布又有9批、約800多公斤的日本草莓農藥超標。為抗議日本草莓農藥頻超標，新黨今天也到衛福部疾管署抗議，並準備「一盒」日本草莓請衛福部長陳時中吃，但陳時中並未現身接收。不過陳時中下午於防疫記者會時回應表示，現在草莓是逐批檢驗，都是邊境查驗驗出的。廠商自己也要注意，退運銷毀也會造成很大的損失。

新黨組成「大黃蜂」團隊今赴疾管署抗議日本已有26批、共計5074.03公斤的草莓在邊境被查到農藥殘留量超標，不知道還有多少未被檢驗出超標的草莓已被人民吃下肚。