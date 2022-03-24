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抗議日本草莓農藥超標 新黨帶一小盒赴疾管署抗議

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
新黨今天赴衛福部疾管署抗議「日本毒草莓」。記者楊雅棠／攝影
新黨今天赴衛福部疾管署抗議「日本毒草莓」。記者楊雅棠／攝影

日本草莓近期頻繁出現農藥超標，衛福部食藥署日前公布又有9批、約800多公斤的日本草莓農藥超標。為抗議日本草莓農藥頻超標，新黨今天也到衛福部疾管署抗議，並準備「一盒」日本草莓請衛福部長陳時中吃，但陳時中並未現身接收。不過陳時中下午於防疫記者會時回應表示，現在草莓是逐批檢驗，都是邊境查驗驗出的。廠商自己也要注意，退運銷毀也會造成很大的損失。

新黨組成「大黃蜂」團隊今赴疾管署抗議日本已有26批、共計5074.03公斤的草莓在邊境被查到農藥殘留量超標，不知道還有多少未被檢驗出超標的草莓已被人民吃下肚。

且之前消基會也在市面上檢出八成進口草莓農藥超標，而目前食藥署要求日方回復日期為5月6日，早已過草莓季，痛批「農藥殘留沒有經過嚴格把關，這樣就是把人民當傻瓜、當白老鼠」。該團隊也帶了一小盒日本草莓表示，「如果陳時中帶頭吃，就沒有疑慮」。

新黨今準備「一盒」日本草莓請衛福部長陳時中吃。記者楊雅棠／攝影
新黨今準備「一盒」日本草莓請衛福部長陳時中吃。記者楊雅棠／攝影

草莓 日本 超標

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