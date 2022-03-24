303大停電有第五縱隊介入？ 法務部：偵查中勿太早斷言

303大停電發生後陰謀論四起，檢方更以準放火罪、故意妨害公用事業罪，偵辦台電基層人員。國民黨立委陳玉珍今在立院質詢質疑，難道有「第五縱隊」破壞造成？法務部長蔡清祥回應，「扯太遠」，有任何懷疑檢察官都會依法調查清楚。

立法院司法委員會今邀法務部報告「近來國內物價飛漲成因與打擊民生犯罪查察情形」，陳玉珍質詢質疑，經濟部303停電檢討報告指出，停電非因爆裂物或人為故意，但檢方近日卻以準放火罪、故意妨害公用事業罪諭知交保，兩單位矛盾。

蔡清祥表示，檢察官是刑事責任調查，經濟部則是行政調查，有其專業，行政調查歸行政調查，偵查犯罪歸偵查犯罪，各有各的職權，該查的檢察官都會綜合各項證據調查，不會只參考經濟部行政調查報告，「一切偵查中，不要太早斷言」。