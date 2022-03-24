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徐巧芯具名檢舉遭公布 趙少康：國民黨應該鄭重道歉

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市松山信義區議員參選人田方倫（右二）今天由中廣董事長趙少康（左一）陪同登記。記者徐偉真／攝影
台北市松山信義區議員參選人田方倫（右二）今天由中廣董事長趙少康（左一）陪同登記。記者徐偉真／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯私下具名檢舉黨籍立委傅崐萁涉嫌在中常委選舉中換票、送禮，卻遭考紀會主委李貴敏公布檢舉人身份，多位黨內人士聲援徐巧芯，黨副秘書長羅智強聲援並要求國民黨道歉。中廣董事長趙少康今天表示，這不是徐巧芯勇不勇敢的問題，而是該不該的問題，國民黨不受理不具名的檢舉就算了，還洩漏身分這很不應該，國民黨應該鄭重向徐巧芯道歉。

趙少康今天陪同松山、信義區議員參選人田方倫到市黨部登記，包括中正萬華區議員擬參選人林冠勳等人都到場支持。由於已有幾位擬參選人找趙少康陪同登記，趙少康被形容是最強母雞。

趙少康說，戰鬥藍本來就自成一格，多多益善，只要認同他們理念就可以加入，戰鬥男不是一個有形的組織，是精神上、生活上的，只要願意展現戰鬥、公益的力量，為正義發聲就是戰鬥藍，他相信德不孤必有鄰，一定會有越來越多人響應他們。

媒體追問，有人認為李貴敏公布徐巧芯姓名是為了削弱戰鬥藍勢力，趙少康說，戰鬥藍不是這麼容易被消滅的，國民黨鼓勵大家檢舉，但不具名就不受理，按照規定是不能公布，這跟勇不勇敢無關，而是不該公布，國民黨應該鄭重公開向徐巧芯道歉，他過去在環保署接到很多檢舉，他的作法是把檢舉人名字塗掉，改用自己的名字，不然汙染沒抓到，人還被報復，這是不對的。

談到雙北選舉，趙少康說，他認為蔣萬安是最優秀的台北市長候選人，只是他還沒宣布，宣布之後氣勢很快會上來，因為是不是候選人、參選人有差，蔣萬安可能比較客氣所以還沒宣布，宣布之後就會變成台北市最強母雞，他們都很樂意從旁協助。

資深媒體人唐湘龍預言國民黨2024年將由新北市長侯友宜代表選總統，並且打敗綠營當選，趙少康說，侯友宜確實是聲望高、是優秀的新北市長，也是國民黨重要優秀的資產，但侯怎麼決定都尊重他。

趙少康 國民黨

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