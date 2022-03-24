促轉會：司法認「總裁批簽」檔案移歸國有 具時代意義

促轉會審定蔣中正「總裁批簽」80筆檔案為政治檔案將移歸國有，國民黨訴請撤銷。台北高等行政法院於今天宣判，國民黨主張並無理由，判決駁回。促轉會表示，本案判決為我國第一件宣判之政黨政治檔案相關案件，極具時代意義，彰顯司法肯認「總裁批簽」系列檔案之審定及移歸國有重要性。

促轉會指出，「總裁批簽」檔案是蔣中正擔任國民黨總裁期間所批示，由黨秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈，內容與國防、外交、內政、司法等國家公權力之行使、國家政策形成密切相關，是理解戒嚴體制、動員戡亂體制生成、運作及鞏固之重要檔案，亦是威權統治時期「以黨領政」具體證據，與政治檔案定義相符。

促轉會表示，2019年11月審定4286筆「總裁批簽」系列檔案為政治檔案後，又發現國民黨尚有未通報80筆「總裁批簽」檔案，依促轉條例主動調查，並於2020年9月4日審定該80筆「總裁批簽」檔案為政治檔案，並命移歸為國家檔案。

促轉會指出，本案審定處分作成至今，僅23筆檔案移歸至檔案局，尚有57筆檔案，國民黨有影像檔卻稱未持有檔案原件，遲未完成移歸，已構成促轉條例第18條第5項之行為，促轉會得處以罰鍰，並得按次連續處罰。呼籲國民黨除應儘速移歸「總裁批簽」檔案外，其尚持有的海外工作會、文化工作會、社會工作會、大陸工作會等單位共3萬多筆檔案，切勿以身試法。